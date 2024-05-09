Гібридна дитина неандертальців переписала історію людства – науковці

24,5 тисячі років тому тіло 4-річної дитини було загорнуте в поховальну тканину, фарбовану охрою, і опущено в могильну яму в долині Лапедо в центральній Португалії. Однак, на відміну від будь-якої сучасної дитини, ця особлива істота демонструвала унікальне поєднання рис сучасної людини та неандертальця, спростовуючи все, що ми думали, що знали про історію нашого виду.

Відомий як дитина Лапедо, повний скелет хлопчика було виявлено в 1998 році. До цього часу антропологи вважали, що сучасні люди еволюціонували у Східній Африці, перш ніж поширитися по Євразії та замінити більш архаїчних гомінідів, які там жили, включаючи неандертальців, пише IFLScience.

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Ця розповідь припускала, що сучасні люди й наші давні родичі були абсолютно окремими видами, які не могли схрещуватися, і що наша експансія призвела до вимирання наших більш примітивних родичів. Дитина Лапедо повністю змінила цей сценарій, спонукавши дослідників припустити, що сучасні люди дійсно схрещувалися з неандертальцями, і що генетичний код цього вимерлого виду зберігався в гібридній лінії, що походить від наших схрещених предків.

Вважається, що хлопчик був чоловічої статі, він мав підборіддя та внутрішнє вухо анатомічно сучасної людини, а також кремезне тіло та кінцівки неандертальця. Така знахідка спочатку шокувала світ антропології, викликавши запеклі дебати щодо того, що все це означає для людської історії.

У своєму першому дослідженні скелета автори зазначають, що дитина прожила кілька тисяч років після того, як неандертальці, як вважалося, зникли, що свідчить про те, що ці родові риси повинні були бути глибоко вкорінені в геномі людини, і що хлопчик, отже, був "нащадком популяцій зі значною домішкою". Іншими словами, схрещування між людьми та неандертальцями відбувалося не один чи два рази, а відбувалося на популяційному рівні, що призвело до значної гібридизації.

Це, своєю чергою, означає, що неандертальці не просто вимерли, коли з'явилися сучасні люди, а неодноразово схрещувалися зі своїми новими сусідами до такої міри, що частково злилися з ними.

На момент відкриття ця ідея вважалася досить радикальною і дещо шокуючою, що спонукало деяких вчених спростувати первинні висновки. Один з аналізів, наприклад, дійшов висновку, що дитина Лапедо зовсім не гібрид, а просто дитина сучасної людини з незвичною будовою тіла.

Однак теорія домішки була остаточно доведена у 2010 році, коли дослідники секвенували геном неандертальця. Таким чином, вони виявили, що всі сучасні неафриканські популяції містять від 1 до 4 відсотків ДНК неандертальців, тим самим підтверджуючи, що наші давні предки дійсно схрещувалися з цими вимерлими гомінідами. Відтак, як і дитина Лапедо, усі ми, хто походить з-поза меж Африки, є гібридами сучасних людей і неандертальців.

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