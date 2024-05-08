Тіла лежали зверху на коні: археологи в Австрії знайшли дивне стародавнє поховання (фото)

Віденські вчені, використовуючи сучасні наукові методи, дослідили поховання, яке датується римським періодом, і виявили, що воно містить останки матері та дочки, які лежали поверх трупа коня.

Це відкриття стало першим подібним випадком, задокументованим в Австрії, і воно кидає світло на сімейні стосунки та похоронні практики в Римській імперії, повідомляє Віденський університет.

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Могила, виявлена ​​20 років тому у Вельсі, Австрія, спочатку вважалася подвійним похованням раннього середньовіччя. Однак нове дослідження, яке поєднує в собі біоархеологічні та археогенетичні методи, показало, що воно на 500 років старше і належить до римського періоду.

Антрополог Сільвія Кірхенгаст і археолог Домінік Хагманн, які очолили дослідження, опубліковане в журналі "Journal of Archaeological Science: Reports", пояснюють, що "поховання людей разом з кіньми в римські часи було рідкістю".

Могила римського періоду в Австрії. Джерело: medienportal.univie.ac.at

"Але ще більш вражаючим є те, що це перше поховання римського періоду в Австрії, де генетичний аналіз чітко ідентифікував біологічну матір та її біологічну доньку, які були поховані одночасно", - додає Хагманн.

Дослідники використали ряд методів, включаючи остеологічний аналіз, аналіз стародавньої ДНК та радіовуглецеве датування, щоб визначити вік, стать і сімейні стосунки людей, похованих у могилі.

Вони також дослідили золоті похоронні прикраси та археозоологічні залишки коня, щоб отримати більше інформації про контекст поховання.

Кістки належали двом жінкам. Джерело: medienportal.univie.ac.at

Ілюстроване поховання жінок зверху на тілі коня. Джерело: medienportal.univie.ac.at

Згідно з дослідженням, дві жінки, ймовірно, були матір'ю і дочкою віком від 40 до 60 років і від 20 до 25 років відповідно. Вони померли в другому або третьому століттях нашої ери.

Точна причина їхньої смерті та обставини поховання невідомі, але вчені вважають, що вони, можливо, померли одночасно від хвороби.

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