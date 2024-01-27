Геніальний спосіб приготувати яєшню без смаження: знадобиться всього хвилина часу

Якщо ви шукаєте швидкий і смачний сніданок, який також є корисним для здоров'я, то яєчня в мікрохвильовій печі – це ідеальний варіант для вас.

Цей рецепт не вимагає спеціальних навичок. Страва готується за лічені хвилини. Все, що вам знадобиться, це миска або чаша, паперовий рушник, одне яйце і одна столова ложка рослинної олії, пише Express.

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Ось як приготувати яєчню в мікрохвильовій печі:

Розбийте яйце в миску або чашу. Проколіть жовток вилкою кілька разів, щоб запобігти вибуху. Додайте столову ложку рослинної олії. Накрийте паперовим рушником. Помістіть яйце в мікрохвильову піч і випікайте при потужності 800 Вт протягом хвилини. Перемішайте яйце і, якщо потрібно, готуйте ще хвилину.

Цей спосіб приготування яєчні має низку переваг. По-перше, він дуже швидкий. Яєчня в мікрохвильовій печі готується всього за одну хвилину, що ідеально підходить для зайнятих людей. По-друге, цей спосіб приготування є більш здоровим, ніж традиційне смаження на сковороді.

Без використання надлишкового масла яєчня в мікрохвильовій печі містить менше жиру і калорій.

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