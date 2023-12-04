Оригінально, смачно і швидко: Як приготувати яєшню в лаваші на сніданок

Бажаєте насолодитися ситним, корисним та легким у приготуванні сніданком? Яєчня з лавашем – це невимушений спосіб задовольнити ваш апетит.

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Якщо ви вже випробували безліч рецептів, ми пропонуємо вам експериментувати з цим незвичайним і одним з найшвидших способів приготування яєчні. За декілька простих кроків ви отримаєте смачний та ситний сніданок.

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Інгредієнти:

Лаваш - 4 шт.

Яйця - 3 шт.

Ковбаса - 100 г

Сир твердий - 120 г

Помідор - 1-2 шт.

Масло вершкове - 10 г

Сіль, перець чорний великого помелу - за смаком

Спосіб приготування:

У глибоку тарілку розбийте яйця, додайте сіль, перець, і ретельно перемішайте. Розігрійте сковорідку з вершковим маслом і вилийте половину яєчної суміші, розкладаючи лаваш зверху. Додайте тонко нарізану ковбасу і посипте тертим сиром. Покладіть другий лаваш, додайте нарізані кільцями помідори та ще раз посипте тертим сиром. Покладіть третій лаваш, додайте ковбасу та сир. Зверху покладіть останній лаваш і вилийте залишену яєчну суміш. Смажте яєчню на малому вогні з обох сторін під кришкою до готовності. Подаємо на стіл та насолоджуємося смаком!

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