Де в квартирі слід поставити грошове дерево, щоб привабити багатство

Грошове дерево – це популярна кімнатна рослина, яка, за народними повір'ями, приносить у дім багатство та фінансове благополуччя. Однак щоб рослина справді приносила удачу, за нею потрібно правильно доглядати та тримати у правильному місці.

Грошове дерево не вимагає особливого догляду, пише ТСН. Воно любить яскраве розсіяне світло, але не переносить прямих сонячних променів. Оптимальна температура для рослини - 18-25°C. Поливати грошове дерево потрібно регулярно, але не надмірно. Грунт повинен бути помірно вологим. Раз на місяць можна підгодовувати рослину спеціальним добривом для сукулентів.

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За феншуєм, грошове дерево потрібно ставити у південно-східній частині кімнати. Цей напрямок відповідає за багатство та достаток. Біля горщика з рослиною можна поставити кілька монет або купюр, щоб посилити її енергію. Також можна прикрасити дерево червоними стрічками або конвертами.

Для посадки грошового дерева потрібно взяти невеликий горщик і на його дно покласти кілька монет. Потім висипати в горщик ґрунт для сукулентів і посадити рослину. Коли дерево почне рости, його потрібно пересадити у більший горщик, додавши туди ще кілька монет.

Грошове дерево – це красива та невибаглива рослина, яка може стати справжнім оберегом для вашого дому. Доглядайте за нею правильно, і вона обов'язково принесе вам удачу та благополуччя.

Не допускайте пересихання або перезволоження ґрунту.

Регулярно обрізуйте рослину, щоб вона краще розросталася.

Не забувайте протирати листя від пилу.

Якщо грошове дерево пожовтіло або опадає листя, це може бути ознакою нестачі світла або поливу.

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