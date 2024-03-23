Де не можна класти гроші, щоб не притягнути бідність

Де не можна тримати гроші, щоб не стати бідним

Хочете, щоб у вашому домі завжди водилися гроші? Тоді важливо не лише заробляти їх, але й правильно зберігати. Наші предки вірили, що деякі місця в оселі можуть негативно впливати на ваш добробут.

Про це пише ТСН. Пам'ятайте, що це лише народні прикмети. Не сприймайте їх занадто серйозно. Найголовніше – вірити в себе, багато працювати і правильно розпоряджатися своїми заощадженнями.

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Ось де не можна зберігати гроші:

1. Скляні банки:

Купюри мнуться і втрачають порядок.

Скло не дає доступу повітря, що блокує грошовий потік.

2. Біля дверей:

Фінанси постійно витікають з дому.

Гроші не люблять прохідні місця.

3. Біля ліжка або під матрацом:

Гроші "відпочивають" і не "працюють".

Краще ховати заощадження подалі від спальні.

4. У книжці:

Драматичні твори можуть призвести до втрат.

Краще використовувати книги з позитивним сюжетом про багатство.

5. У тісноті:

Гроші люблять простір.

Не тримайте купюри скрученими.

6. Біля вікон:

Протяг "видуває" позитивну енергетику.

Можуть виникнути проблеми з фінансами.

7. У пластикових ємностях:

Пластик приваблює безгрошів'я.

Краще використовувати дорогу скарбничку.

8. Під скатертиною на столі:

Стіл – погане місце для зберігання грошей.

Можуть виникнути неприємності.

Зауважте:

Астрологія, тарологія, нумерологія та інші подібні практики не є науками.

Інформація, яку вони пропонують, не завжди вірна.

Сприймайте її як розвагу, а не як остаточну істину.

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