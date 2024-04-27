Де знаходиться 'найсмертоносніша печера у світі': майже усі, хто там побував, померли

Вірус Марбурга, який теоретично може спровокувати пандемію, знаходиться у печері Кітум у Кенії, що стало домівкою для одних з найстрашніших патогенів, відомих людству.

Дослідження, проведене експедицією Медичного науково-дослідного інституту інфекційних захворювань армії США, показало, що печера Кітум, розкопана слонами своїми бивнями, притягує різноманітних тварин, які є носіями різних захворювань, пише DailyMail.

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У 1980 році французький інженер, який працював на місцевому цукровому заводі, заразився вірусом Марбурга в цій печері й раптово помер у лікарні Найробі. Сім років по тому, ще одне життя було втрачено – датський школяр, який відпочивав зі своєю родиною, помер від родинного вірусу геморагічної лихоманки, що спричиняється вірусом Марбурга.

Пізніше було виявлено, що печера, маючи глибину 180 метрів, постійно розширювалася через дії слонів, яких притягували соляні мінерали. Згодом вона стала притулком для кажанів, що є носіями різних захворювань.

Печера Кітум у Кенії. Джерело: dailymail.co.uk Печера Кітум у Кенії. Джерело: dailymail.co.uk

Вірус Марбурга, здатний викликати смертельне захворювання, зараз виявлено у єгипетських летючих собак. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вживають рішучих заходів, щоб запобігти поширенню вірусу Марбурга, оголошуючи його "потенційним кандидатом на епідемію".

Період інкубації вірусу Марбурга у людей становить від 2 до 21 дня. Сьогодні відсутні вакцини чи специфічні ліки для боротьби з цим вірусом, тому вчені пильно стежать за ситуацією та вживають заходів для його контролю.

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