Фрукти та овочі, які не потрібно чистити перед вживанням: шкірка корисніша за середину
Багато людей викидають шкірку з фруктів та овочів, не знаючи, що саме в ній міститься значна частина корисних речовин.
Як пише Cheese Lovers Festival, є низка фруктів та овочів, які ми звикли чистити перед тим як їсти, однак їх не лише можна їсти зі шкіркою, але й треба.
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Яблука: шкірка яблук багата на вітаміни C, K, A, а також на клітковину, яка покращує травлення.
Груші: шкірка груш містить антиоксиданти, які борються з вільними радикалами.
Огірки: шкірка огірків містить вітамін K, калій та магній.
Кабачки: їхня шкірка багата на антиоксиданти.
Морква: шкірка моркви містить бета-каротин, який перетворюється на вітамін A в організмі.
Ківі: шкірка ківі містить вітамін C, E, фолієву кислоту та клітковину.
Помідори: шкірка помідорів містить лікопін, який є потужним антиоксидантом.
Авокадо: шкірка авокадо містить вітамін C, E, калій та клітковину.
Баклажани: шкірка баклажанів містить антоціани, які покращують пам'ять та роботу мозку.
Важливий момент: перед вживанням фруктів та овочів зі шкіркою ретельно вимийте їх проточною водою.
Якщо ви купуєте фрукти та овочі неорганічного походження, краще зняти з них шкірку, адже вона може містити пестициди.
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