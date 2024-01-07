Фітнес-тренер назвав найкращу вправу для м'язів живота (відео)

Яка вправа для преса є найефективнішою

Під час занять спортом важливо використовувати різноманітні вправи, щоб залучати до роботи всі групи м'язів. Стандартні відомі вправи можуть бути менш ефективними, ніж ми думаємо.

Фітнес-тренер Віктор Мандзяк поділився у себе у Facebook ефективною вправою для м'язів живота, яка відрізняється від традиційної планки.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Техніка виконання

Ляжте на спину на килимок. Підтягніть коліна до грудей і підніміть плечі. Притисніть поперек до підлоги.

Далі підніміть ноги над підлогою, щоб вони утворили з тілом пряму лінію. Ваша задача полягає в тому, щоб утримувати цю позицію якомога довше. Руки можете покласти на живіт (не тисніть на нього!) або вздовж тіла.

Перевага цієї вправи

У порівнянні з планкою, ця вправа має кілька переваг:

Вона дозволяє більш ефективно працювати з м'язами живота, включаючи поперечний м'яз живота.

Вона менш травматична для спини.

Її можна виконувати людям з різним рівнем підготовки.

Як дозувати навантаження

Для початку ви можете утримувати цю позицію протягом 10-15 секунд. З кожним разом збільшуйте час утримання до 30 секунд.

Якщо ви відчуваєте, що для вас це занадто легко, можете підняти ноги вище. Для більш просунутих спортсменів можливий варіант, коли ноги підняті над підлогою під кутом 90 градусів.

Ця вправа є ефективним способом зміцнити м'язи живота і покращити поставу. Вона також може допомогти при болях у спині.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше дієтологи назвали продукти, які сприяють накопиченню жиру на животі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!