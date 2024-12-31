Цей незвичний 'крабовий салат' здивує ваших гостей на Новий рік: покроковий рецепт

Складно уявити святковий стіл без крабового салату. Це не дивно, адже на його приготування йде мало часу, а рецепт дуже простий. Якщо вам хочеться здивувати гостей, то можна трохи його змінити.

Важливим інгредієнтом цього салату, окрім крабових паличок, є печериці, які надають страві більш ніжного смаку. Покроковий рецепт розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

Необхідні інгредієнти

крабові палички – 200 г

печериці – 300 г

відварений рис – 1/2 склянки

варені яйця – 3 шт.

майонез – 300 г

олія для смаження – за смаком

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Процес приготування:

Наріжте печериці шматочками, обсмажте їх на сухій сковороді, поки не випарується вся рідина, після чого додайте олію і смажте до утворення золотистого кольору.

Салат викладаємо в роз'ємну форму шарами: спочатку рис, зверху наносимо сіточку з майонезу.

Наступним шаром ідуть подрібнені крабові палички, які також покриваємо сіточкою з майонезу.

Яйця наріжте кубиками та розмістіть третім шаром, після чого знову нанесіть майонезну сіточку.

Викладіть завершальний шар обсмажених грибів й полийте їх майонезом.

Смачного!

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