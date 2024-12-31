Цей незвичний "крабовий салат" здивує ваших гостей на Новий рік: покроковий рецепт
Складно уявити святковий стіл без крабового салату. Це не дивно, адже на його приготування йде мало часу, а рецепт дуже простий. Якщо вам хочеться здивувати гостей, то можна трохи його змінити.
Важливим інгредієнтом цього салату, окрім крабових паличок, є печериці, які надають страві більш ніжного смаку. Покроковий рецепт розповідає команда UAportal спільно з ТСН.
Необхідні інгредієнти
- крабові палички – 200 г
- печериці – 300 г
- відварений рис – 1/2 склянки
- варені яйця – 3 шт.
- майонез – 300 г
- олія для смаження – за смаком
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Процес приготування:
- Наріжте печериці шматочками, обсмажте їх на сухій сковороді, поки не випарується вся рідина, після чого додайте олію і смажте до утворення золотистого кольору.
- Салат викладаємо в роз'ємну форму шарами: спочатку рис, зверху наносимо сіточку з майонезу.
- Наступним шаром ідуть подрібнені крабові палички, які також покриваємо сіточкою з майонезу.
- Яйця наріжте кубиками та розмістіть третім шаром, після чого знову нанесіть майонезну сіточку.
- Викладіть завершальний шар обсмажених грибів й полийте їх майонезом.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як салати "Олів'є" та "Шубу" можна легко перетворити на корисні страви.
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