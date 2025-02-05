Це вже не в моді: топ-5 антитрендів, від яких треба позбавитись у 2025 році

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, які речі втрачають актуальність у 2025 році. Деякі з них ще недавно були справжнім must-have, але тепер стилісти радять використовувати їх обережно або ж поступово замінювати на більш актуальні альтернативи.

На своій сторінці в Instagram він поділився основними антитрендами 2025 року.

Неонові кольори Яскраві неонові відтінки поступилися місцем природним і спокійним кольорам: бежевому, оливковому, пастельному та приглушеним темним. Втім, неон ще може залишитися в аксесуарах, де він додає цікавих акцентів.

Взуття на "тракторній" підошві Колись така підошва була трендом, але тепер вважається надмірно грубою і незграбною. Андре Тан рекомендує звернути увагу на взуття з витонченим силуетом та мінімалістичною підошвою, яке зробить образ більш елегантним.

Читайте також: Легенди повертаються: топ стрижок з 90-х, які будуть знову на піку популярності цієї осені

Шапки-біні з помпонами Модні експерти радять відмовитися від цих "дитячих" аксесуарів на користь лаконічних шапок із вовни або кашеміру. Вони виглядають стриманіше і додають образу сучасного шарму.

Мікросумки Крихітні сумочки, куди ледве поміщається телефон, поступаються місцем місткішим і функціональним моделям. У 2025 році головний акцент — на практичність та комфорт.

Оверсайз пуховики-ковдри Надмірно об'ємні пуховики, які повністю приховують фігуру, поступово втрачають популярність. Їх замінюють більш структуровані фасони, утеплені пальта з поясом та пуховики середньої довжини, що підкреслюють силует.

У новому сезоні головне правило моди — баланс між комфортом та елегантністю. Тож якщо у вашому гардеробі ще є речі з цього списку, не поспішайте їх викидати, а просто комбінуйте з актуальними елементами.

Нагадаємо, ми вже писали протоп трендових пуховиків на зиму-2025.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!