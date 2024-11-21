Це точно не варто одягати: топ-3 антитренди зими 2024-2025
Сезонні тренди динамічно змінюються, і те, що було популярним минулого року, може втратити актуальність у новому сезоні. Стилісти вже помічають, як фешн-блогерки відмовляються від минулорічних фаворитів. Про це пише lux.fm.
3 модні трансформації цьогоріч:
Верхній одяг: Замість довгих хутряних шуб – короткі моделі. Вони виглядають сучасніше та стильніше.
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Джинси: Світло-блакитні варіанти втрачають популярність. Натомість актуальні джинси темно-синього кольору (індиго), які додають елегантності образу.
Трикотаж: Легкі светри поступаються місцем теплим вовняним моделям, що краще захистять від холоду.
Дизайнер Андре Тан рекомендує оновити гардероб і підготуватися до прохолодної осені та зими.
Нагадаємо, ми вже писали протоп трендових пуховиків на зиму-2025.
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