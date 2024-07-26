Це слово неправильно перекладають з російської чи не всі українці: мовознавець вказав на помилку

Суржик продовжує бути актуальною проблемою для української мови. Одним з найпоширеніших прикладів суржику є слово "получається", яке українці часто використовують замість правильного "виходить".

Мовознавець Олександр Авраменко попереджає про негативний вплив таких кальок на чистоту української мови та закликає до їхнього усунення. За його словами, слово "получається" є типовим суржиком, запозиченим з російської мови.

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Авраменко звернув увагу на цю проблему, пояснюючи, що замість "получається" треба використовувати слово "виходить".

На своїх уроках Авраменко наголосив на важливості уникати суржикових слів. Для прикладу він навів помилки письменниці Ірини Карпи, яка використовувала слова "канєшно", "дєвочки" та "не дивлячись на мову". Вчитель пояснив, що правильно казати "звичайно" або "звісно", "дівчатка" та "не зважаючи на" або "попри".

Нагадаємо, раніше мовознавці пояснили, у яких випадках правильно вживати слово "білет", а у яких – "квиток".

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