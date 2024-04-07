Це не пальці на руках: лікар назвав часину тіла чоловіків, що вказує на розмір їхнього пеніса

Хірург, який спеціалізується на сексуальному здоров'ї, заявив, що існує зв'язок між довжиною носа чоловіка та розміром його пеніса.

Доктор Рена Малік, яка практикує в Беверлі-Хіллз і Ірвіні, Каліфорнія, зробила цю заяву в подкасті "Щоденник генерального директора". Вона розвіяла поширений міф про те, що розмір пеніса можна визначити за розміром рук або ніг чоловіка, пише nypost.com.

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"Є одне дослідження - японське дослідження, де вони дослідили лише японських чоловіків, тому є деякі обмеження - але вони виміряли всі ці частини тіла та довжину статевого члена і виявили, що довжина носа корелювала з довжиною статевого члена, а не з довжиною руки чи стопи", - сказала Малік.

Вона не згадала про інші дослідження, які підтверджують цю теорію, але зазначила, що помітила зростання кількості пацієнтів, які стурбовані розміром свого носа.

Чоловіки, які хочуть подовжити свій пеніс, можуть використовувати тяговий пристрій. За словами Малік, тягові пристрої можуть допомогти подовжити пеніс на 2 см. Ці пристрої також використовуються для лікування хвороби Пейроні, стану, при якому в статевому члені утворюється рубцева тканина, що призводить до викривлення та болю при ерекції.

Більшість чоловіків переоцінюють розмір середнього пеніса. Минулого року доктор Джен Кодл заявила, що більшість людей переоцінюють розмір середнього пеніса. За її словами, середній розмір в'ялого пеніса становить 9 см, а ерегованого - 13 см.

"Це насправді коротше, ніж я думаю, багато людей могли б собі уявити", - сказала Кодл.

Важливо пам'ятати, що розмір пеніса не є показником сексуальної здатності. Багато факторів впливають на сексуальне задоволення, включаючи емоційний зв'язок, довіру та техніку. Чоловікам, які стурбовані розміром свого пеніса, рекомендується поговорити з партнером або сексологом.

Додамо, що дослідники з Медичного університету префектури Кіото (Японія) стверджують, що розмір чоловічого статевого органу можна дізнатися завдяки обличчю. У дослідженні, опублікованому в Basic and Clinical Andrology, науковці зазначили, що у чоловіка з великим носом зазвичай більші пеніси.

Нагадаємо, у Китаї винайшли симулятор піхви для чоловіків, які мають здати сперму.

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