Не ризикуйте своїм щастям: про які особисті речі не можна ділитись з іншими

Для збереження особистих меж та уникнення небажаних чуток чи заздрості, рекомендується не ділитись певною інформацією про себе з іншими. Неможливо передбачити, як події розгортатимуться у майбутньому, та як інші можуть використати ваші слова проти вас самих.

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Команда UAportal розповідає чому важливо бути стриманим у розмовах та не ділитися певними аспектами свого життя. Про це пише ТСН.

Яких речей ніколи не варто розповідати про себе іншим

Особисте життя. Варто сто разів подумати перед тим, як хизуватись про свої успіхи у стосунках перед колегами, друзями чи просто знайомими, адже можна випадково "передати" своє щастя іншим. Якщо ж у вас проблеми, це може стати предметом чужих пліток. Краще зберігати такі деталі виключно для себе.

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Плани та мрії. Відкриваючи свої наміри, ви ризикуєте ніколи їх не реалізувати, оскільки ваш мозок може вважати, що ви вже досягли мети, знижуючи мотивацію до дії.

Страхи та побоювання. Не варто ділитися своїми фобіями, оскільки така інформація про вас насправді нікому не цікава і не сприяє налагодженню контактів. Вона може лише дати вашим недругам козирі для маніпуляцій.

Зарплата та доходи. У товаристві не варто обговорювати гроші, політику та релігію. Обговорення фінансових питань може викликати заздрість або насмішки, тому краще уникати цієї теми, особливо з колегами.

Здоров’я. Відкрите обговорення здоров’я може призвести до небажаних порад, співчуття, насмішок або навіть дискримінації. Тому не варто ділитися проблеми зі своїм здоров’ям, якщо вони у вас є.

Втрачені можливості. Не варто зациклюватися на минулому та виносити подібні теми на загал, оскільки це може лише посилити негативні спогади та біль.

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