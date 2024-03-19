Це кіно точно вас зацікавить: Топ найкращих нових трилерів на вечір

Шукаєте захоплюючий фільм, який триматиме вас у напрузі до самого кінця? Тоді вам потрібен трилер! Цей жанр славиться своїми несподіваними поворотами сюжету, динамічним розвитком подій та атмосферою таємниці.

На сайті kino.24tv.ua підготували підбірку з 4-ма крутими трилерами, які не залишать вас байдужими. Збирайте друзів, готуйте попкорн і насолоджуйтесь найкращими трилерами.

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1. "Гнів людський"

Загадковий Хілл шукає замовника серії багатомільйонних пограбувань у Лос-Анджелесі.

Він готовий на все, щоб покарати винних.

Цей фільм триматиме вас у напрузі до самого кінця.

2. "Іноземець"

Чоловік китайського походження втрачає свою дочку внаслідок теракту.

Він шукає справедливості у британського уряду.

Ця історія змусить вас співпереживати головному герою і захопитися його стійкістю.

3. "Сікаріо"

Агент ФБР приєднується до боротьби з наркоторгівлею на кордоні США і Мексики.

Їй доводиться зіткнутися з жорстокістю та беззаконням.

Цей фільм не для людей зі слабкими нервами.

4. "Початок"

Компанія входить у сни людей, щоб змінити їхні думки.

Їм надходить замовлення, від якого неможливо відмовитися.

Цей фільм змусить вас задуматися про природу реальності.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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