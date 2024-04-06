Ця страва має бути у великодньому кошику: як приготувати сирну плесканку
На Великдень українці зазвичай готують паски, пиріжки, фарбують яйця та запікають домашні ковбаси й м'ясо. У низці областей існують власні звичаї щодо "набору Великоднього кошика".
На Львівщині, зокрема, до свята Воскресіння Христового готують сирну плесканку з кмином. Це запечений кисломолочний сир з додаванням різноманітних приправ та прянощів. Плесканки можуть бути як солодкими, так і солоними, повідомляє канал "Смачна Хата".
Інгредієнти:
- Сир кисломолочний – 500 грамів
- Масло вершкове – 50 грамів
- Яйця – 2 шт.
- Сіль – щіпка
- Картопляний крохмаль — 15 грамів
- Прованські трави за бажанням – 0,5 ч. л.
- Кмин – 1 ч. л.
- Перець – за бажанням
Як приготувати плесканку
Протріть сир через дрібне металеве сито та розітріть його з одним яйцем, одним білком, сіллю, травами та чорним меленим перцем до смаку, додайте половину порції кмину.
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Потім додайте м'яке вершкове масло і ще раз добре розітріть масу.
Щедро змастіть форму для запікання вершковим маслом та посипте перетертими сухарями. Викладіть сирну масу у форму. Зверху змастіть жовтком та посипте рештою кмину.
Випікайте у духовці, розігрітій до 160°C, до підрум'янювання протягом 20-25 хвилин, але слід слідкувати за процесом, оскільки час може варіюватися залежно від вашої духовки.
Ця страва буде чудовим доповненням до святкового столу у Великодень, а його невеликий розмір у красивій керамічній формочці дозволить легко розмістити його у Великодньому кошику.
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