Ці слова можуть видати психопата: як розпізнати небезпечну людину

Психопатів вважають небезпечними індивідами, які до певного часу легко пристосовуються до оточуючого середовища. Науковці провели значну кількість досліджень, проаналізували поведінкові звички таких людей і виокремили основні риси їхнього характеру.

Дослідження також показали, що особи з психопатичними рисами частіше використовують певні типові слова. Команда UAportal спільно з "Фокус" розповідає, які саме слова можуть вказувати на психопата.

Як за допомогою слів визначити, що перед вами психопат

У журналі "Legal and Criminological Psychology" було представлено результати дослідження, в якому брали участь 14 канадських психопатичних убивць. Їхні звички, світогляд та стиль життя були порівняні з характеристиками убивць без ознак психопатії. Виявилося, що психопати вдвічі частіше вживають слова, пов’язані з їжею, грошима та сексом. Також дослідження показало, що вони уникають слів, пов'язаних з родиною, релігією та соціальними взаємодіями. Вчені припускають, що це може вказувати на відсутність емпатії у психопатів, їхню закритість і крайній егоїзм.

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Засновник Стенфордської лабораторії соціальних медіа професор Джефф Генкок відзначає, що психопати часто використовують у своєму мовленні певні сполучники, такі як "бо", "тому що" і "тому", коли описують свої злочини. Це свідчить про те, що вони свідомо порушували закон і прагнуть виправдати свої дії.

Експеримент також показав, що злочинці-психопати ретельно формулюють свої думки, намагаючись контролювати власні висловлювання. Висновки цього дослідження мають практичну цінність, оскільки можуть допомогти розробити методи для виявлення психопатичних рис у людей через аналіз їхньої мови.

Результати подібних досліджень можуть бути інтегровані в складніші психологічні тестування, що допомагатимуть виявити ознаки психопатії. Раніше дослідження Американської психологічної асоціації виявило, що психопатія є неврологічним порушенням функціонування певних ділянок мозку. Це може впливати на специфічні мовні шаблони у використанні звичних слів, оскільки такі особи набагато ефективніше обробляють інформацію.

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