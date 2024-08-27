Психолог порадив, як побороти страх й продовжувати жити

У непростих життєвих ситуаціях, коли страх і тривога заполоняють наші думки, важливо вміти правильно реагувати і діяти конструктивно. За словами психологині Олени Смірнової, страх не завжди є ворогом — він також відіграє роль у нашому самозахисті. Головне — не застрягати в цьому стані, а навчитися використовувати його на свою користь.

Перший крок, який радить психологиня, — діяти за ситуацією. Це схоже на навчання з плавання: підготовка заздалегідь допомагає зберігати спокій і діяти раціонально в кризових ситуаціях. Уміння швидко реагувати робить нас стійкішими до труднощів, пише видання krapka.media.

Також важливо узгодити свої рухи та емоції. Під час паніки Олена радить "повертатися в тіло" через активність. Це допомагає розрядити емоційне напруження та знизити рівень тривоги. Спроби залишатися нерухомими та заспокоювати себе можуть, навпаки, посилити стан тривоги.

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Ще одним ефективним прийомом є синхронізація рухів із диханням. Це допомагає "заземлитися" і краще контролювати свої емоції, особливо в напружених ситуаціях. Важливо також навчитися перемикати увагу на реальні об’єкти навколо, щоб не занурюватися у тривожні думки.

Крім того, корисно відчути своє тіло, що допоможе знизити дисоціацію між тілом і розумом під час стресу. Це можна зробити через прості рухи, наприклад, поплескати себе або потупотіти ногами.

Якщо страх чи тривога виникають через об’єктивні події, це нормальна реакція на реальні загрози. Проте, якщо ці відчуття виникають без видимих причин, це може бути ознакою панічної атаки, з якою варто звернутися до спеціаліста.

Олена Смірнова наголошує, що панічні атаки можуть повторюватися, тому важливо звертатися по допомогу та розвивати в собі навички здорового реагування.

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