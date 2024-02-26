Ці шість рослин треба обрізати в лютому, щоб стимулювати їхній ріст навесні

Перед початком весни садівники радять встигнути обрізати шість рослин, щоб стимулювати "нові та здорові сходи". Лютий – час для садівників підготувати свої сади до весни, і одним із найважливіших завдань цього місяця є обрізка. Обрізка стимулює ріст рослин і покращує цвітіння.

Джеймі Шіплі, експерт із садівництва та керуючий директор Hedges Direct, поділився списком шести рослин, які потрібно обрізати в лютому.

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Це вічнозелені живоплоти: барбарис, буксус, мексиканський флердоранж та лаванда.

"Обрізайте лаванду з лютого по березень, до нового росту. Це стимулює утворення нових пагонів", – сказав фахівець.

Він порадив також обрізати листяні кущі, які зацвіли взимку.

"Обрізайте їх відразу після цвітіння. Це дозволить рослині відростати в літні місяці", – додав Шіплі.

Також обрізки потребує гліцинія. Цей процес покращить її цвітіння та запобіжить розростанню у небажані місця.

Переваги обрізки:

Прискорює ріст рослин

Видаляються мертві та хворі гілки

Сприяє формуванню нових і здорових пагонів

Джеймі Шіплі рекомендує дочекатися закінчення найсильніших морозів, перш ніж обрізати вічнозелені живоплоти.

Фахівець додав: обрізка – це простий і ефективний спосіб покращити здоров'я та красу ваших рослин.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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