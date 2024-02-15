Три рослини, які потрібно обрізати у лютому для здорового росту та плідного цвітіння

Хоча лютий – це пізня зима, садівники вже можуть розпочати підготовку до весняного та літнього сезону. Однією з ключових задач цього місяця є обрізка певних видів рослин.

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Обрізка покращує здоров'я рослин, пропускаючи повітря та стимулюючи цвітіння. Вона також стає легшою в лютому, коли гілки чітко видно без листя.

Однак важливо знати, які рослини обрізати, адже неправильна обрізка може їм нашкодити. Фахівці з садівництва Jacksons Nurseries поділилися з Express списком трьох поширених рослин, які потребують обрізки в лютому.

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1. Рододендрони:

Ви можете обрізати рододендрони, які стали неохайними, занадто великими або цвітуть менш рясно. Оберіть безморозний день і обріжте гілки до місця розгалуження. Видаліть внутрішні гілки, на які не потрапляє світло, а також хворі стебла. Мета обрізки – підтримувати природну форму рододендрона та забезпечити циркуляцію повітря.

2. Ранньоквітучі листопадні кущі:

Щорічна обрізка цих кущів стимулює сильний ріст і рясне цвітіння. Обрізайте лише ті кущі, які вже закінчили цвітіння в лютому. Уникайте обрізки кущів, які цвітуть у березні-травні, до кінця їх цвітіння. Мета обрізки – створити відкриту, повітряну форму куща, що забезпечить циркуляцію повітря.

3. Гліцинія:

Гліцинія потребує регулярної обрізки, і лютий – ідеальний час для цього. Обрізка покращить цвітіння гліцинії та запобіжить її розростанню в небажані місця. У лютому обріжте хвилясті пагони до двох-трьох бруньок безлистих стебел. Пам'ятайте, що правильна обрізка – це запорука здорового та красивого саду.

Звертайте увагу на особливості кожної рослини та дотримуйтесь рекомендацій фахівців.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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