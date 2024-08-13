Ці шість фраз свідчать, що вам час у відпустку

Українці все частіше стикаються з ознаками стресу та вигорання через складні умови життя та роботи під час війни. Відсутність належного відпочинку може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям та емоційним станом, що впливає на продуктивність і взаємини з близькими.

Експерти Work.ua радять звертати увагу на певні фрази, які можуть свідчити про необхідність термінової відпустки. Якщо ви використовуєте одну з нижче наведених фраз, час подбати про відпочинок.

Мене дратують найменші дрібниці

Який сьогодні день

Скоріше б уже п’ятниця

Не пам’ятаю, який вигляд має мій чоловік (дружина)

Таке відчуття, що вночі мене хтось бив

Все болить, навіть кінчики волосся

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Які ознаки перевтоми на роботі:

Однією з таких ознак є постійне роздратування. Якщо вас дратують навіть найменші дрібниці, це може бути сигналом високого рівня стресу, який загрожує виникненням конфліктів як на роботі, так і вдома. Інша тривожна ознака — втрата відчуття часу. Коли дні починають зливатися, і ви вже не пам'ятаєте, який сьогодні день, це може свідчити про перевантаження та ризик вигорання.

Ще один показник — постійне очікування п’ятниці. Якщо ви живете від вихідних до вихідних, не отримуючи задоволення від повсякденної роботи, це може бути ознакою незадоволення та високого рівня стресу. Деякі люди можуть навіть відчувати, що втрачають зв'язок зі своїми близькими через роботу. Якщо у вас немає часу на родину, це вказує на порушення балансу між роботою та особистим життям.

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Фізичні симптоми, такі як постійна втома чи біль у різних частинах тіла, також можуть бути ознаками накопиченого стресу. Це явище, відоме як психосоматика, не варто ігнорувати. Якщо медичні обстеження не виявляють проблем зі здоров'ям, можливо, варто звернутися до психолога та знайти час для відпочинку.

Якщо ви часто помічаєте за собою вживання однієї або кількох з цих фраз, настав час серйозно подумати про відпустку. Якісний відпочинок допоможе відновити енергію, покращити самопочуття та повернути радість від роботи.

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