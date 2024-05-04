Що робити, якщо стосунки зайшли в глухий кут

Відносини пари – це дуже складна, але цікава взаємодія. Усі відносини мають свою динаміку з підйомами та спадами, і це нормально.

Але коли ви відчуваєте, що застрягли у крапці спаду, варто з цим розібратися гранично чесно.

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Конечно, я не устану повторять, что рядом с психологом или психотерапевтом-это более продуктивно.

Но вы и сами можете нащупать вектор, и направление в котором двигаться или копать глубже.

Конечно можно задавать множество вопросов себе. Но я выделила несколько ключевых вопросов себе, а иногда и партнёру, помогают в этом.

Устраивает ли меня мой партнёр спустя время? А я его? (Чем именно не устраивает и чем устраивает-это предмет для диалога и обсуждения).

В большинстве случаев приносят мне эти отношения радость? Или это стало редким ощущением? (Быть в паре-это одна из потребностей заложенных в нас природой. Но есть большая разница просто быть и хотеть оставаться вместе. И зачем? Вот тут интересно. И отсюда вытекает следующий вопрос).

Почему вы сейчас вместе?

Надеюсь эти незамысловатые вопросы пригодятся в те моменты, когда чувствуете застой, тупик в отношениях. Единственное условие-это отвечать самому себе очень честно.