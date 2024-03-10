Ці зачіски має спробувати кожна жінка за 50: фото кращих

Сиве волосся завжди може виглядати елегантно та стильно. Однак, якщо ви шукаєте спосіб оновити свій образ, існують зачіски, які допоможуть вам виглядати й почуватися молодше після 50.

Стилісти та перукарі у коментарі shefinds розповіли, які стрижки допоможуть приховати витончене волосся та допоможуть мати молодший вигляд жінкам за 50 років.

Також читайте: Стиліст показав зачіски, які підійдуть для жінок з будь-яким типом обличчя (фото)

Піксі: Ця стрижка відрізняється короткими боками і ззаду, але має довші шари зверху, що дозволяє створити різні стилі відповідно до вашого настрою.

Кутовий боб: Стильний і простий у догляді боб, що може бути трохи довшим і нахиленим до вашого обличчя, створить бездоганний образ.

Чоппі лоб: Цей варіант, трохи довший за боб, охоплює ключиці і використовує багатошаровість для створення текстури та об'єму.

Градуйований боб: З коротшими шарами ззаду, що поступово переходять в довші спереду, ця стрижка додасть об'єму вашому волоссю та надасть стильний вигляд.

Хвилястий боб: Змішайте короткий боб з хвилями та локонами, щоб створити більше текстури і руху, підкреслюючи блиск та силу вашого сивого волосся.

Незалежно від вашого вибору, зважте на свої уподобання та поради вашого стиліста, щоб знайти ідеальний образ, який підійде саме вам. Будьте впевнені, що з новою короткою зачіскою ваше сиве волосся буде сяяти світлою новою силою.

Раніше експерти показали зачіски, що ідеально підійдуть для жінок 40+, у яких тонке волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!