Ці помилки допускають дуже часто: Як правильно доглядати за фікусом взимку

Фікуси – популярні кімнатні рослини, які не вимагають особливого догляду. Однак, щоб вони добре росли і розвивалися взимку, важливо дотримуватися деяких правил.

У зимовий період фікусам не потрібні добрива. Вони знадобляться рослинам лише в активній фазі росту, яка починається навесні, пише сайт "На пенсії".

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Фікусам потрібно достатньо світла. Якщо його буде недостатньо, стебла рослин будуть тонкими і слабкими. Також фікус може розвиватися тільки з одного боку, якщо не матиме повного доступу до всебічного світла. При цьому важливо уникати потрапляння прямих сонячних променів на листя фікуса, оскільки вони можуть викликати опіки.

Фікуси не люблять перепади температури та протяги. Оптимальна температура для їхнього зростання становить 20-25 градусів за Цельсієм. При зниженні температури до 16 градусів фікус може скинути листя.

Вологість повітря також має бути високою. Щоб підвищити вологість повітря навколо фікуса, його можна періодично обприскувати водою кімнатної температури з пульверизатора.

Фікуси потрібно поливати регулярно, але не надмірно. Грунт у горщику повинен бути злегка вологим, але не мокрим. У зимовий період, коли температура повітря знижується, полив потрібно скоротити. Якщо температура повітря не перевищує 16 градусів, то фікус можна поливати раз на 10 днів.

Поширені помилки при догляді за фікусами взимку

Надмірний полив. Це може призвести до загнивання коренів і загибелі рослини.

Недостатнє освітлення. Це може призвести до того, що стебла рослини стануть тонкими і слабкими, а листя - дрібним і блідим.

Перепади температури та протяги. Це може призвести до опадання листя.

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