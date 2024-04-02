Чи маєте ви іноземне коріння: перевірте своє прізвище у списку

Історія походження українських прізвищ має особливий розділ, присвячений закордонним іменам. Чимало сучасних українських прізвищ виникло саме з них, хоча зараз вони не завжди виглядають як іноземні.

З одного такого імені могли виникнути десятки різних прізвищ, які з часом трансформувалися та адаптувалися. Про це розповідає Телеграф.

Коли особа з іншої країни ставала головою української сім’ї, її ім’я часто перетворювалося на прізвище роду. Цей звичай дозволяв відрізняти іноземців та їхніх нащадків від місцевого населення. Ім’я іноземця поєднувалося з суфіксом, який вказував на місцевість, де вони оселилися. З часом, ці родові імена адаптувалися до української мови, набуваючи більш звичного звучання.

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Таким чином утворилися наступні унікальні прізвища:

Від імені Андронік — Андрось, Андронатій, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко.

— Андрось, Андронатій, Андронюк, Андросюк, Андросяк, Андрончук (Андрощук), Андроненко, Андросенко, Андронченко. Від імені Анісім — Анісько, Анішко, Аніщенко, Аніщук, Аніщак, Анісіменко.

— Анісько, Анішко, Аніщенко, Аніщук, Аніщак, Анісіменко. Від імені Базиль (Базель) — Базко, Базько, Базик, Базилевич, Базишин, Базій, Базюк, Базилюк/Базелюк, Базинюк, Базиленко.

— Базко, Базько, Базик, Базилевич, Базишин, Базій, Базюк, Базилюк/Базелюк, Базинюк, Базиленко. Від імені Балаж ((Балаш, Болаш, Болош, Болох) — Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко; Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк.

— Балаж, Балажко, Балаженко, Балажевич, Балажук, Балазюк; Балаш, Балашко, Балашенко, Балашевич, Балашук, Балащук, Балащак, Балащенко; Болаш, Болашко, Болашенко, Болащук, Болащенко; Болош, Болошук, Болощук, Болошенко, Болощенко; Болох, Болохнюк. Від імені Бенедикт (Беня, Бенедьо) —Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенишевський, Бенищенко, Бененко.

—Бенедь, Бенюк, Бенесюк, Бенещук/Бенищук, Бенишевський, Бенищенко, Бененко. Від імені Вільгельм — Вільгельм, Вілюра, Вілюш, Вілік, Вільчук, Вілюк, Віленчук, Віленко, Вільченко.

— Вільгельм, Вілюра, Вілюш, Вілік, Вільчук, Вілюк, Віленчук, Віленко, Вільченко. Від імені Войцех — Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцехівський/Войцихівський/Войциховський, Войтко, Войтиченко.

— Войтек, Войткевич, Войцишин, Войцехівський/Войцихівський/Войциховський, Войтко, Войтиченко. Від імені Гелена — Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко.

— Геленюк, Геленяк, Геленчук, Геленко, Гелененко, Геленченко. Від імені Ґреґор, Ґржеґорж — Гресь, Гресик, Гресько, Грещук, Грецишин, Грещенко.

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Від імені Дьордь — Дьордь/Дордь, Дордик, Дьордяй/Дордяй, Дордич, Дордюк, Дьордяк/Дордяк, Дорденко

— Дьордь/Дордь, Дордик, Дьордяй/Дордяй, Дордич, Дордюк, Дьордяк/Дордяк, Дорденко Від імені Зелік (Зейлік) — Зелік, Зейлик, Зейлюк, Зеліченко.

— Зелік, Зейлик, Зейлюк, Зеліченко. Від імені Злота, Злата — Златів, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко.

— Златів, Златюк, Златченко, Златенко; Злотенко, Злотченко. Від імені Іво — Івчик, Івчук, Івчак, Івчишин, Івченко; Івон, Івончик, Івончук, Івончак, Івоненко, Івонченко, Івониченко.

— Івчик, Івчук, Івчак, Івчишин, Івченко; Івон, Івончик, Івончук, Івончак, Івоненко, Івонченко, Івониченко. Від імені Івжен , Євжен — Івжик, Івженко; Євжик, Євженюк, Євженко.

, — Івжик, Івженко; Євжик, Євженюк, Євженко. Від імені Їржі — Іржик, Ірженко; Іжик, Іжко, Іжук, Іжикевич, Іженко, Іжченко.

— Іржик, Ірженко; Іжик, Іжко, Іжук, Іжикевич, Іженко, Іжченко. Від імені Казимир — Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко.

— Казимирчик, Казимирчук, Казимирченко; Казимчук, Казименко; Кизим, Кизима, Кизимчук, Кизименко. Від імені Каспер — Каспер, Касперський, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко.

— Каспер, Касперський, Каспришин, Кашпур, Кашпуренко. Від імені Марцелі — Марценюк, Марцелюк, Марцінків, Марцинківський, Марциненко.

— Марценюк, Марцелюк, Марцінків, Марцинківський, Марциненко. Від імені Мінар — Мінарчик, Мінарчук, Мінарченко, Мінаренко.

— Мінарчик, Мінарчук, Мінарченко, Мінаренко. Від імені Мухтар — Мухтарченко, Мухтаренко.

— Мухтарченко, Мухтаренко. Від імені Нікола — Ніколко, Ніколюк, Ніколяк, Ніколишин, Ніколайчук, Ніколенко, Ніколаєнко.

— Ніколко, Ніколюк, Ніколяк, Ніколишин, Ніколайчук, Ніколенко, Ніколаєнко. Від імені Номан — Номанюк, Номанчук, Номаненко, Номанченко.

Нагадаємо, раніше UAportal писав про десять найбільш розповсюджених прізвищ серед українців. Статистика показує, що кожне з них має більше ніж 100 тис. носіїв.

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