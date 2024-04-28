Яка користь у макаронах: чи може цей продукт бути частиною збалансованої дієти

Макарони помилково вважаються стравою, що призводить до набирання зайвих кілограмів. Однак цей продукт доволі корисний, особливо якщо виготовлений з пшеничного борошна твердих сортів пшениці.

Експерти у коментарі Real Simple допомогли розібратися, як макарони можуть впливати на здоров'я та назвали основні переваги цього продукту.

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З'ясувалося, що макаронні вироби можуть бути частиною збалансованої дієти, якщо споживати їх у помірних кількостях. За словами Марти Теран, зареєстрованого дієтолога, макарони є важливим джерелом вуглеводів, які забезпечують тривале вивільнення енергії та сприяють ситості. Крім того, вони містять значну кількість клітковини, вітамінів групи B та мінералів, таких як залізо.

Щоб зробити макаронні страви ще більш корисними, експерти радять додавати до них овочі, нежирні білки та здорові жири. Такий підхід допомагає покращити харчовий профіль страви та збагатити її поживними речовинами. Крім того, варто обирати цільнозернові макаронні вироби, які містять більше клітковини та інших корисних компонентів.

Чи треба їсти макарони щодня

Споживання макаронних виробів щодня може бути безпечним, якщо вони вписуються у збалансовану дієту та контролюються розміром порцій. Важливо пам'ятати про різноманітність в їжі та уважно вибирати складники, щоб забезпечити своєму організму широкий спектр поживних речовин.

Альтернативи макаронним виробам для тих, хто має чутливість або непереносимість глютену

Для людей з чутливістю або непереносимістю глютену існують безглютенові альтернативи макаронних виробів, такі як макарони з рису, кукурудзи або кіноа. Важливо уважно читати етикетки та переконатися, що обрані продукти не містять глютену.

Отже, макарони можуть бути корисним та смачним додатком до дієти, якщо їх правильно вибирати та готувати.

Нагадаємо, раніше експерти назвали "корисні продукти", що шкодять здоров'ю.

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