З'їсть ваш жир: експертка сказала, що пити, аби позбутися зайвої ваги людям за 40

Все більше людей звертають увагу на своє здоров'я, тому відмовляються від шкідливої їжі та напоїв. Безалкогольні коктейлі стають настільки популярними, що винайдено вже рецепти, які допомагають у боротьбі із зайвою вагою.

Експертка зі схуднення Моллі Маккеннеді поділилася своїм власним рецептом, який не лише сприяє збереженню стрункості, а й корисний для кишківника. Він має низьку калорійність та насичує організм корисностями.

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Маккеннеді пояснила, чому цей коктейль корисний:

Замість алкоголю, який багатий на калорії, у цьому коктейлі використовується низькокалорійний чайний гриб та газована вода.

Чайний гриб, що міститься в напої – це ферментований чай, який не містить цукру та майже не містить вуглеводів. Він багатий на пробіотики, які допомагають покращити травлення та здоров'я кишечника.

А додавання свіжого халапеньо робить коктейль цікавішим на смак.

Рецепт коктейлю, який "з'їсть ваш жир":

Жменя кубиків льоду (за бажанням) 250 мл низькокалорійного чайного гриба 250 мл газованої води Нарізаний халапеньо (за бажанням)

Приготування: Наповніть келих для вина кубиками льоду. Додайте чайний гриб і газовану воду. Прикрасьте нарізаним халапеньо (за бажанням).

Цей коктейль – чудовий варіант для тих, хто шукає здорову та смачну альтернативу алкогольним напоям. Він допоможе вам залишатися у формі, покращити травлення та насолодитися освіжаючим напоєм.

Експертка додала, що для схуднення важливо вести здоровий спосіб життя, який містить не лише здорове харчування, але й регулярні фізичні вправи.

Нагадаємо, раніше експерти назвали "корисні продукти", що шкодять здоров'ю.

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