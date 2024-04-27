Ці напої заборонені людям за 40: вони 'вбивають молодість'

Експерти з догляду за шкірою попереджають: деякі напої можуть пришвидшити процес старіння та зашкодити здоров'ю вашої шкіри.

Фахівці у коментарі Shefinds зауважили, що з віком шкіра стає менш еластичною та потребує більшого захисту. Але деякі з популярних напоїв негативно впливають не лише на стан шкіри, а й на здоров'я.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Ось основні напої, які варто обмежити або уникнути, якщо вам понад 40 років.

1. Солодкі газовані напої: Навіть без цукру, газовані напої містять шкідливі хімічні добавки, які сприяють передчасному старінню шкіри. Фосфор, калій та кофеїн, що містяться у цих напоях, можуть погіршити стан шкіри, вимиваючи мінерали та пошкоджуючи клітини.

2. Готова кава в пляшках: Оброблена кава з великою кількістю цукру також не є корисним вибором для здоров'я шкіри. Вона може містити токсини, які роблять шкіру сухою та зневодненою. Кофеїн, хоча й надає енергії, може позбавити шкіру її природного сяйва та пружності.

3. Енергетичні напої: Ці напої можуть зневоднити шкіру, особливо навколо очей, що може призвести до набряків, темних кіл під очима та зморшок. Кофеїн у таких напоях може також призвести до затримки рідини та розширення кровоносних судин.

Лікарі радять уникати цих напоїв, щоб зберегти здоров'я та пружність шкіри, особливо тим, хто вже переступив поріг 40 років.

Нагадаємо, ми вже писали, від яких кавових звичок варто відмовитись.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!