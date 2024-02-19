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Якщо вам потрібне перезавантаження: Топ 5 мультфільмів Pixar, які піднімають настрій

Ігор Романько

Топ 5 найкращих мультиків від Піксар

Кіновечір – чудовий спосіб провести час з близькими людьми, але іноді складно підібрати мультфільм, який буде цікавий як дітям, так і дорослим. Не хвилюйтесь, ми підготували для вас 5 чудових варіантів, які сподобаються всій сім'ї.

Ці мультфільми не лише розважатимуть, але й змусять замислитися над важливими темами. Вибирайте будь-який з них і насолоджуйтесь чудовим вечором з вашими близькими! Добірку підготували на сайті "Телеграф".

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1. "Уперед" (2020)

  • Рейтинг IMDB: 7.4
  • Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
  • Країна: США
  • Тривалість: 1 година 42 хвилини
  • Продюсер: Корі Рей

Зворушлива історія про двох братів-ельфів, які вирушають у захопливу мандрівку, щоб на один день повернути до життя померлого батька.

2. "Тролі 2: Світове турне" (2020)

  • Рейтинг IMDB: 6.1
  • Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
  • Країна: США
  • Тривалість: 1 година 30 хвилин
  • Продюсер: Джина Шей

Музична пригода, де головні герої мають врятувати різні жанри музики від знищення злою королевою.

3. "Душа" (2020)

  • Рейтинг IMDB: 8.1
  • Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
  • Країна: США
  • Тривалість: 1 година 40 хвилин
  • Продюсер: Дана Мюррей

Захоплива історія вчителя музики, який потрапляє до світу перед народженням, щоб допомогти знайти своє покликання одній душі.

4. "Рая та останній дракон" (2021)

  • Рейтинг IMDB: 7.4
  • Жанр: анімаційний, екшн, пригоди
  • Країна: США
  • Тривалість: 1 година 47 хвилин
  • Продюсер: Оснат Шурер

Екшн про дівчину-воїна, яка має знайти останнього дракона, щоб врятувати свій народ від чудовиськ.

5. "Лука" (2021)

  • Рейтинг IMDB: 7.5
  • Жанр: анімаційний, пригоди, комедія
  • Країна: США
  • Тривалість: 1 година 35 хвилин
  • Продюсер: Андреа Воррен

Фільм про пригоди хлопчика та його друга-чудовиська в мальовничому італійському містечку.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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