Якщо вам потрібне перезавантаження: Топ 5 мультфільмів Pixar, які піднімають настрій

Кіновечір – чудовий спосіб провести час з близькими людьми, але іноді складно підібрати мультфільм, який буде цікавий як дітям, так і дорослим. Не хвилюйтесь, ми підготували для вас 5 чудових варіантів, які сподобаються всій сім'ї.

Ці мультфільми не лише розважатимуть, але й змусять замислитися над важливими темами. Вибирайте будь-який з них і насолоджуйтесь чудовим вечором з вашими близькими! Добірку підготували на сайті "Телеграф".

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1. "Уперед" (2020)

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: анімаційний, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 година 42 хвилини

Продюсер: Корі Рей

Зворушлива історія про двох братів-ельфів, які вирушають у захопливу мандрівку, щоб на один день повернути до життя померлого батька.

2. "Тролі 2: Світове турне" (2020)

Рейтинг IMDB: 6.1

Жанр: анімаційний, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 година 30 хвилин

Продюсер: Джина Шей

Музична пригода, де головні герої мають врятувати різні жанри музики від знищення злою королевою.

3. "Душа" (2020)

Рейтинг IMDB: 8.1

Жанр: анімаційний, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 година 40 хвилин

Продюсер: Дана Мюррей

Захоплива історія вчителя музики, який потрапляє до світу перед народженням, щоб допомогти знайти своє покликання одній душі.

4. "Рая та останній дракон" (2021)

Рейтинг IMDB: 7.4

Жанр: анімаційний, екшн, пригоди

Країна: США

Тривалість: 1 година 47 хвилин

Продюсер: Оснат Шурер

Екшн про дівчину-воїна, яка має знайти останнього дракона, щоб врятувати свій народ від чудовиськ.

5. "Лука" (2021)

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: анімаційний, пригоди, комедія

Країна: США

Тривалість: 1 година 35 хвилин

Продюсер: Андреа Воррен

Фільм про пригоди хлопчика та його друга-чудовиська в мальовничому італійському містечку.

Нагадаємо, UAportal підготував 10 надихаючих і мотиваційних фільмів, які варто подивитися кожному.

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