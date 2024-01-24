Якщо у вас забагато горщиків з квітами: Як зробити вертикальні клумби у себе вдома

Вертикальні клумби – це чудовий спосіб додати краси та затишку в будь-якому саду. Вони займають мало місця, але при цьому можуть вмістити багато рослин. Крім того, вертикальні клумби економлять воду, оскільки рослини отримують більше сонячного світла і повітря.

Одним із цікавих і креативних способів створення вертикальної клумби є використання звичайних горщиків. Цей варіант підходить для садівників будь-якого рівня майстерності, пише greenpost.

Вертикальна клумба з горщиків – це чудовий спосіб додати краси та затишку в будь-якому саду. Спробуйте цей творчий підхід і подивіться, як ваша клумба перетвориться на витвір мистецтва.

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Простій, але ефектний варіант

Простий, але ефектний варіант вертикальної клумби з горщиків - це розміщення їх у хаотичному порядку. Цей спосіб додає саду непередбачуваності та оригінальності. Ви можете використовувати горщики різних розмірів і форм, створюючи унікальний пазл рослин і квітів.

Для фіксації горщиків у вертикальному положенні можна використовувати металевий прут або арматуру, яка просто протягується через заздалегідь висвердлені отвори в дні горщиків. Це забезпечує стабільність конструкції та дозволяє вашим рослинам рости вертикально.

Експериментуйте з кольорами та видами рослин

Завдяки цьому оригінальному підходу ваша вертикальна клумба буде виділятися серед інших садових і ландшафтних рішень. Ви можете експериментувати зі структурою, кольорами і видами рослин, створюючи свій власний садовий шедевр.

Наприклад, ви можете використовувати тільки квіти одного кольору, щоб створити яскравий акцент у саду. Або ж ви можете комбінувати різні квіти та рослини, щоб створити більш гармонійну картину.

Ось кілька додаткових порад щодо створення вертикальної клумби з горщиків:

Використовуйте горщики з дренажем, щоб уникнути застою води.

Наповніть горщики свіжим, родючим ґрунтом.

Поливайте клумбу регулярно, особливо в жарку погоду.

Підживлюйте рослини в міру необхідності.

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