Якщо плоска підошва: що робити зі взуттям, щоб воно не ковзало взимку

Що робити з плоским підошвом взуття, щоб не послизнутися взимку

Осінь та зима часто приносять не тільки затишок, але й проблему ожеледиці, особливо для власників взуття на плоскій підошві.

Найбільш надійним варіантом залишається придбання спеціальних накладок на черевики, які можна легко прикріпити до підошви в будь-який момент. І хоча вставляти шурупи в підошву – не найкраща ідея, існують більш хитрі способи вирішення цієї проблеми без значних витрат., пише pixelinform.

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Лейкопластир

Відріжте два широкі шматки лейкопластиру і наклейте на підошву – один на п’яті, другий попереду. Цей спосіб діє ефективно, але може бути корисним лише на один-два рази, наприклад, якщо вам потрібно швидко дістатися взуттєвого магазину.

Наждачний папір та клей

Купіть клей і декілька аркушів наждачного паперу. Висушіть черевики, обробіть підошву клеєм та наклейте на неї наждачку. Чим грубше зерно паперу, тим ефективніше.

Клей та піскова обробка

Висушіть черевики та підошву, обробіть клеєм і щедро посипте піском. Використовуйте взуття лише після повного висихання клею (не менше 12 годин).

Сирою картоплею або каніфоллю

Обробіть суху підошву сирою картоплею або каніфоллю перед виходом на вулицю, і ви зможете пересуватися по льоду так само впевнено, як і по сухому асфальту.

Багато людей не знають, як ефективно утеплити своє взуття, особливо коли в чоботях чи черевиках стає холодно. Тому UAportal розповів про дієві, а головне бюджетні способи утеплення.

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