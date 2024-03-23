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Якщо набридли мелодрами: найкращі фільми про стихійні лиха

Ігор Романько

Найкращі фільми-катастрофи

Втомилися від нудних мелодрам? Хочете відчути гострі емоції та зануритися у світ, де стихія кидає виклик людству? Тоді ця добірка для вас.

Приготуйте попкорн і налаштуйтеся на моторошні, але неймовірно цікаві вечори. Ці два фільми про катастрофи вам точно сподобаються. Підбірку підготували на сайті kino.24tv.ua.

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1. "Землетрус" (2010, Китай)

Цей фільм розповідає про жахливу трагедію - Таншанський землетрус 1976 року, який забрав життя понад 200 000 людей.

Вас чекає:

  • Історія про складний вибір матері, яка має врятувати лише одне з двох своїх дітей.
  • 32 роки страждань та емоцій, що розкривають справжню ціну людського життя.
  • Візуальні ефекти, які змусять вас відчути всю силу стихії.

2. "Глибоководний горизонт" (2016, США, Гонконг, Китай)

Цей захоплюючий трилер заснований на реальних подіях - вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon 2010 року.

Ви побачите:

  • Наслідки жахливої катастрофи, що стала другою за масштабами екологічною трагедією в історії США.
  • Зірковий акторський склад, який додає емоційності та реалістичності історії.
  • Напружений сюжет, який триматиме вас у напрузі до самого кінця.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповіли 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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