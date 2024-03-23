Якщо набридли мелодрами: найкращі фільми про стихійні лиха
Втомилися від нудних мелодрам? Хочете відчути гострі емоції та зануритися у світ, де стихія кидає виклик людству? Тоді ця добірка для вас.
Приготуйте попкорн і налаштуйтеся на моторошні, але неймовірно цікаві вечори. Ці два фільми про катастрофи вам точно сподобаються. Підбірку підготували на сайті kino.24tv.ua.
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1. "Землетрус" (2010, Китай)
Цей фільм розповідає про жахливу трагедію - Таншанський землетрус 1976 року, який забрав життя понад 200 000 людей.
Вас чекає:
- Історія про складний вибір матері, яка має врятувати лише одне з двох своїх дітей.
- 32 роки страждань та емоцій, що розкривають справжню ціну людського життя.
- Візуальні ефекти, які змусять вас відчути всю силу стихії.
2. "Глибоководний горизонт" (2016, США, Гонконг, Китай)
Цей захоплюючий трилер заснований на реальних подіях - вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon 2010 року.
Ви побачите:
- Наслідки жахливої катастрофи, що стала другою за масштабами екологічною трагедією в історії США.
- Зірковий акторський склад, який додає емоційності та реалістичності історії.
- Напружений сюжет, який триматиме вас у напрузі до самого кінця.
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