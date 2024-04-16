Якщо фен почав смердіти горілим: процедура, яка виправить проблему

Фен є звичним приладом майже у кожному домі, завдяки своїй простоті та зручності використання. Він дозволяє швидко висушити волосся, від коріння до самісіньких кінчиків, за лічені хвилини.

Іноді може статися, що з фену починає йти неприємний запах горілого. Це не завжди свідчить про несправність приладу. Просто настав час провести процедуру, яку багато хто ігнорує. Про це пише Telegraf.

Чому фен смердить горілим

Кожен фен оснащений елементом для нагрівання та вентилятором, які разом забезпечують потік теплого повітря.

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Під час висушування волосся, керуйте потоком повітря вздовж усієї довжини, від коренів до кінчиків волосин. Використовуйте прохолодний режим і утримуйте фен на безпечній відстані не менше 30 сантиметрів від голови. Слідуючи цим рекомендаціям, ви забезпечите своєму волоссю красу та здоровий стан.

Якщо ви відчуваєте запах горілого під час використання фена, це може бути ознакою його перевантаження через накопичення пилу, забруднень та залишків косметики у вентиляторі. Регулярне очищення допоможе уникнути перегріву та збереже пристрій у робочому стані.

Як правильно чистити фен

Вимкніть пристрій з розетки та дозвольте йому охолонути. Відкрийте кришку на задній стороні та зніміть захисну сітку. Очистіть її під струменем води, а потім витріть паперовим рушником. Дайте сітці висохнути протягом 10 хвилин перед повторним встановленням у прилад. У разі, якщо сітка не знімається, використовуйте зубну щітку для видалення пилу. Це допоможе уникнути неприємного запаху під час використання фена.

Раніше ми розповідали про те, що краще обрати: фен чи стайлер, та на що варто звернути увагу перед покупкою.

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