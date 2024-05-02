Їж і не поправляйся: названо 20 продуктів, які не провокують набір ваги

Схуднення – це не завжди про жорсткі дієти та постійне відчуття голоду. Насправді, існує безліч продуктів, які можна їсти без обмежень, не боячись за свою фігуру. Вони не мають високого індексу калорійності. Тому і на фігурі їх вживання не позначиться. Про це пише ТСН.

Кавун: Цей соковитий фрукт багатий на антиоксиданти та калій, він не лише насичує організм, але й не відкладається у вигляді жирової тканини. Яблука: Ці джерела розчинної клітковини надовго дають відчуття ситості. Завдяки поліфенолам яблука пришвидшують метаболізм та сприяють спалюванню жиру. Попкорн: Чудовий варіант для перекусу, але слід уникати додатих інгредієнтів, які можуть збільшити його калорійність. Недозрілі банани: Ці фрукти, багаті на пектин та крохмаль, насичують організм, не шкодячи фігурі. Малина: 150 грамів малини містять лише 78 калорій, роблячи її ідеальним перекусом. Ягода також багата на вітаміни та мікроелементи. Рисові коржі: Завдяки клітковині рисові коржі надовго насичують організм. Їх можна їсти у великій кількості без шкоди для фігури. Гранат: Містить лише 100 калорій, тому не призведе до набору зайвої ваги. Дослідження показали, що вживання склянки гранатового соку щодня протягом місяця може допомогти схуднути на 10 кг. Помідори: Практично не містять жирів, але багаті на калій, фолієву кислоту, вітаміни С та К. Овес: Сприяє спалюванню жиру завдяки клітковині, білку, цинку, магнію, фосфору та тіаміну. Вівсянка – чудовий вибір для тих, хто хоче схуднути. Гарбуз: Забезпечує 200% добової норми вітаміну А, містить білки, клітковину, мідь, залізо, магній, вітаміни С, В, Е, К. Нут: Регулярне вживання бобових допомагає уникнути проблем з ожирінням. Нут багатий на рослинні волокна, клітковину та білок, добре насичує на довгий час, але не відкладається зайвими кілограмами. Грейпфрут: Найкраще вживати зранку, можна у вигляді соку. Містить клітковину та вітамін С, які збадьорять організм та наситять на тривалий час.

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13. Броколі: Має низьку калорійність, містить білок та клітковину, тому цю капусту можна їсти без обмежень.

14. Спагеті-сквош: Багатий на вітаміни А, В, С, Е, має низьку калорійність – лише 78 калорій на 100 грамів продукту.

15. Пастернак: Містить клітковину, калій, кальцій, магній, фосфор, цинк, залізо, вітаміни В, С, К, Е.

16. Маракуя: Цей екзотичний фрукт містить лише 18 калорій, тому його можна їсти без обмежень.

17. Шпинат: Один пучок листя шпинату містить лише 78 калорій, але має багато вітамінів та мікроелементів.

18. Кабачки: В одному кабачку міститься лише 4 калорії, але він багатий на поживні речовини, білок та клітковину.

19. Гарбуз-жолудь: Містить 172 калорії, багатий на вітаміни В, С та бета-каротин.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати дієту, яка допоможе схуднути.

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