Ще до кінця року: У ЗСУ заявили, що блокпости з'являться по всій країні та натякнули про повістки в "Дії"

У ЗСУ заявили, що блокпости з'являться по всій країні та натякнули про повістки в 'Дії'

Командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак заявив про можливе посилення мобілізації в Україні.

У своєму дописі в Facebook Кішак повідомив, що з 28 грудня в рамках мобілізаційних заходів у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости.

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"Ми беремося за мобілізацію", – написав він.

Кішак також заявив, що "хлопців на фронті потрібно міняти". Він додав, що "мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться – підуть у піхоту".

Військовий також натякнув на роздачу повісток у додатку "Дія": "Можете видаляти "Дію" вже".

У коментарях під своїм дописом Кішак додав, що поліція перевірятиме фейкові опіки і догляди, інвалідності. "Мами бігають спокійно до церкви, а сини їх доглядальники", – зауважив командир кулеметників.

Варто зазначити, що офіційної інформації про посилення мобілізаційних заходів не було. Крім того, очільник Мінцифри Михайло Федоров неодноразово наголошував, що повісток у "Дії" не буде.

Заява Кішака є офіційною заявою військового, який має досвід мобілізації та бойових дій. Однак вона не є офіційною заявою уряду або Міністерства оборони України.

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