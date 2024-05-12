Експерти підказали, як суттєво подовжити термін зберігання бананів

Банани часто дозрівають лише через кілька днів після покупки. Якщо їх швидко не з'їсти, вони стануть коричневими та стануть кашоподібними.

Однак виявилося, що банани повинні зберігатися тижнями, не псуючись, і що більшість людей зберігають їх неправильно. Зокрема, ніколи не можна зберігати їх у фруктовій вазі, повідомляє Express.co.uk.

Стебла бананів виробляють гормон росту рослин, який називається етиленовий газ. Цей газ змушує їх швидко дозрівати.

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Яблука, авокадо, манго, груші, персики та ягоди також виробляють етиленовий газ, і при спільному зберіганні кількість виробленого етиленового газу призведе до того, що всі фрукти почнуть гнити.

Натомість варто покласти банани в щільно закритий коричневий паперовий пакет для продуктів і покласти їх у контейнер для хрустких продуктів у холодильнику. Шкірка почорніє, але банан буде смачним.

Якщо жовтий банан зберігати в холодильнику, це призведе до зупинки процесу дозрівання, а фрукти всередині шкірки залишаться свіжими та придатними для вживання протягом кількох тижнів після покупки.

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