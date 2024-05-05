Для чого натирати яйця олією: відповідь вразить

Яйця – це універсальний та поживний продукт, який використовується у безлічі рецептів. Однак, іноді виникає потреба зберігати їх протягом тривалого часу.

На щастя, існує кілька простих хитрощів, які допоможуть вам зберегти свіжість яєць на довше. Зокрема, вам може допомогти олія.Про це пише ТСН.

Термін зберігання яєць:

Без холодильника: до 3-4 тижнів при температурі до +10°C.

до 3-4 тижнів при температурі до +10°C. В холодильнику: до 3 місяців.

Як зберегти свіжість яєць:

Змастіть яйця олією: Цей метод створює захисну плівку на шкаралупі, яка запобігає висиханню та проникненню бактерій.

Цей метод створює захисну плівку на шкаралупі, яка запобігає висиханню та проникненню бактерій. Зберігайте яйця окремо: Яйця легко вбирають запахи інших продуктів, тому їх рекомендується тримати в герметичному контейнері або в картонній упаковці, в якій вони продаються.

Не мийте яйця перед зберіганням: Миття видаляє природний захисний шар на шкаралупі, що може скоротити термін зберігання.

Миття видаляє природний захисний шар на шкаралупі, що може скоротити термін зберігання. Зберігайте яйця в холодильнику: Низька температура уповільнює ріст бактерій, що значно подовжує термін зберігання яєць.

Низька температура уповільнює ріст бактерій, що значно подовжує термін зберігання яєць. Розміщуйте яйця вістрям вниз: Це допоможе зберегти жовток центрованим і запобігти його прилипанню до шкаралупи.

Це допоможе зберегти жовток центрованим і запобігти його прилипанню до шкаралупи. Не зберігайте яйця біля сильних запахів: Яйця легко вбирають запахи, тому їх не слід тримати біля таких продуктів, як цибуля, часник або сир.

Важливо:

Не вживайте яйця з тріснутою або пошкодженою шкаралупою.

Перед використанням перевірте свіжість яєць, опустивши їх у миску з водою. Свіже яйце ляже на дно горизонтально, старе – спливе вертикально, а зіпсоване – спливе на поверхню.

Зберігаючи яйця правильно, ви можете насолоджуватися їх свіжістю та смаком протягом тривалого часу.

Нагадаємо, ми вже писали,чому яйця потрібно посипати сіллю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!