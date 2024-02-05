Експерти з краси показали три неймовірно привабливі стрижки, які у моді 2024 року (фото)

Пошук ідеальної зачіски може бути складним завданням, особливо для жінок старше 40 років, які прагнуть легкого укладання та мінімум догляду. Фахівці запропонували три "приголомшливі" та об'ємні короткі стрижки, які легко укладати.

Професійні перукарі та зіркові стилісти у коментарі SheFinds показали модні та стильні зачіски сезону 2024 та розказали про їхні особливості.

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1. Асиметричний боб:

Текстурований асиметричний боб – це "чудовий вибір" для "зрілих красунь", адже він поєднує в собі класику, сучасність та модні тенденції.

Завдяки цій стрижці волосся стає більш рухливим, що візуально робить вас молодше.Рекомендується оновлювати стрижку кожні 4-6 тижнів.

2. Кудлатий боб із косою бахромою:

Це універсальна стрижка, яка підходить як для довгого, так і для короткого волосся.Додавання об'ємної бахроми, зачесаної на бік, може додати образу свіжості та молодості.

Для довшого волосся можна зробити стрижку до ключиць або вище, додавши тонкі шари для пом'якшення.

Тонка бахрома допоможе приховати витончення або випадання волосся.

3. Багатошаровий хвилястий моб:

Моб – це "середній боб", який є витонченим і стильним вибором для багатьох випадків.Ця стрижка чудово підійде до будь-якої форми обличчя та типу волосся.

Моб можна скорегувати, щоб доповнити ваші риси обличчя та створити привабливий силует.

Зачіска допоможе приховати лоб та ознаки старіння, а також підходить для жінок з будь-яким типом волосся.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.

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