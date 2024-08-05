русский
Лайфхаки

Експерти пояснили, чому жовтіє листя мирних лілій та як цього уникнути

Анастасія Крищук

Експерти пояснили, чому жовтіє листя мирних лілій та як цього уникнути
Чому жовтіє листя мирних лілій та як цього уникнути

Мирні лілії є одними з найпопулярніших кімнатних рослин, оскільки вони дають неймовірно красиві квіти. Однак ці рослини можуть бути досить вибагливими.

Мирна лілія з жовтим листям може викликати тривогу, але зазвичай проблема пов’язана з ґрунтом. Про це повідомляє Express.co.uk.

Жовте нижнє листя може свідчити про дефіцит азоту. Добрива з вмістом азоту, фосфору і калію можуть допомогти виправити ситуацію.

Читайте також: Експерти дали дві поради, як омолодити орхідею та отримати приголомшливі квіти

Також рослину потрібно пересаджувати щороку, оскільки вона може перерости розміри горщика. Переконайтеся, що в горщику є хороший дренаж і ретельно поливайте рослину.

Обов’язково висаджуйте мирні лілії в добре дренований і легкий злегка кислий грунт (pH 5,8-6,5), щоб вони залишалися здоровими. Їх також потрібно удобрювати кожні шість тижнів протягом вегетаційного періоду влітку добривом, що містить поживні речовини азот, фосфор і калій, щоб вони продовжували рости.

Нагадаємо, ми вже писали, коли варто висаджувати півонії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Кімнатні рослини