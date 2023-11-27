Експерти пояснили, чому подружнім парам краще спати окремо взимку

За даними опитувань, проведеними американською соціологічною компанією YouGov, приблизно кожна шоста людина, коли йдеться про тривалі стосунки, мріє про те, щоб спати в іншому ліжку або кімнаті від свого партнера. Це явище, відоме як "розлучення уві сні", може виникати з-за різниць у режимах сну та спричиняти напругу в стосунках.

Експертка зі сну від компанії Sleepseeker Кора Хабінакова, зауважує, що це не обов'язково вказівка на проблеми у стосунках, але може свідчити про неспокійний сон, особливо взимку, коли якість сну стає ще важливішою, пише Newsweek.

Дослідження показують, що взимку люди зазвичай сплять більше та отримують більше відновлювального сну. Зменшення сонячного світла та низькі температури можуть впливати на цей приріст сну. Також взимку деякі люди стикаються із сезонним афективним розладом, і правильний сон може допомогти подолати ці негоди.

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Хоча спільний сон може бути корисним для деяких пар, для інших це може бути важким завданням. Різні режими сну, хропіння чи непокійний сон партнера можуть впливати на якість сну і, відповідно, на стосунки.

Кора Хабінакова рекомендує, щоб пари, які стикаються з проблемами сну, спробували "розлучення уві сні" як спосіб поліпшити якість сну та уникнути конфліктів. Однак, як зауважує клінічний психолог Майкл Бреус, це не означає повне відмовлення від спільного сну. Він радить збільшити розмір матраца, розв'язувати проблеми з хропінням та зробити кімнату більш зручною для сну.

За останні роки поняття "розлучення уві сні" стало предметом обговорення серед вчених і фахівців зі сну. Це відображає тенденцію до збільшення уваги до здоров'я сну та його впливу на психічне та фізичне благополуччя. І хоча це явище не означає автоматично проблеми у стосунках, воно нагадує про важливість здорового сну для загального благополуччя пари.

Раніше експерти надали поради, як подолати безсоння.

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