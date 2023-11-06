Неякісний та поверхневий сон: як подолати проблему

Безсоння – це поширене захворювання, яке характеризується труднощами з засинанням, якісним сном та, як наслідок, з нормальним функціонуванням організму протягом дня. Проте існують способи, які покращать сон.

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Про це повідомили в Useti.org. Зазначили, що іноді безсоння може бути симптомом більш серйозного захворювання, зокрема захворювання мозку, атеросклерозу, психічного або черепно-мозкових травм.

Крім цього, тривале безсоння може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, а саме:

кардіологічні захворювання (артеріальна гіпертензія та серцева недостатність);

нервові захворювання (депресія та тривога);

метаболічні захворювання (діабет та ожиріння);

проблеми з пам'яттю та концентрацією;

зниження працездатності.

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Проте це можна виправити за допомогою простих дій. Тому, аби покращити сон потрібно:

створити регулярний режим сну;

створити комфортну атмосферу в спальні;

відмовитися від вживання кофеїну та алкоголю перед сном;

регулярно займатися спортом, зокрема гуляти на свіжому повітрі перед сном;

позбутися шкідливих звичок та звести до мінімуму стресові ситуації;

перед сном випити тепле молоко з медом;

прийняти ванну з морською сіллю або валеріаною;

поруч з ліжком покласти невеликий мішечок із сухою лавандою;

створити заспокійливу атмосферу, наприклад, прийняти теплу ванну або почитати книгу.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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