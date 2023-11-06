Неякісний та поверхневий сон: як подолати проблему
Безсоння – це поширене захворювання, яке характеризується труднощами з засинанням, якісним сном та, як наслідок, з нормальним функціонуванням організму протягом дня. Проте існують способи, які покращать сон.
Про це повідомили в Useti.org. Зазначили, що іноді безсоння може бути симптомом більш серйозного захворювання, зокрема захворювання мозку, атеросклерозу, психічного або черепно-мозкових травм.
Крім цього, тривале безсоння може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, а саме:
- кардіологічні захворювання (артеріальна гіпертензія та серцева недостатність);
- нервові захворювання (депресія та тривога);
- метаболічні захворювання (діабет та ожиріння);
- проблеми з пам'яттю та концентрацією;
- зниження працездатності.
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Проте це можна виправити за допомогою простих дій. Тому, аби покращити сон потрібно:
- створити регулярний режим сну;
- створити комфортну атмосферу в спальні;
- відмовитися від вживання кофеїну та алкоголю перед сном;
- регулярно займатися спортом, зокрема гуляти на свіжому повітрі перед сном;
- позбутися шкідливих звичок та звести до мінімуму стресові ситуації;
- перед сном випити тепле молоко з медом;
- прийняти ванну з морською сіллю або валеріаною;
- поруч з ліжком покласти невеликий мішечок із сухою лавандою;
- створити заспокійливу атмосферу, наприклад, прийняти теплу ванну або почитати книгу.
Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.
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