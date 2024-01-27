Експерти пояснили, чому зливати воду з макаронів в раковину — погана ідея

Коли ви готуєте пасту, ви, ймовірно, зливаєте воду в раковину. Однак ви можете не знати, що ця вода може бути використана для багатьох інших цілей.

Вода для варіння макаронів багата крохмалем, мінералами та вітамінами, що робить її цінним ресурсом для вашого дому, пише видання SantePlusMag.

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Ось 10 дивовижних способів використання води з-під макаронів:

Використайте її для приготування хліба та тіста для піци

Вода з-під макаронів може додати м'якості вашому хлібу та тісту для піци. Просто додайте кілька столових ложок води для варіння в дріжджі з дрібкою солі. Чим більше ви додасте, тим м'якше буде ваше тісто.

Для приготування овочів на пару

Вода з-під макаронів може посилити смак овочів, приготованих на пару. Просто злийте воду з овочів і додайте їх у каструлю з цією водою. Овочі стануть смачнішими, ніж коли їх готують у звичайній воді.

Для пом'якшення бобових

Вода з-під макаронів може допомогти пом'якшити бобові, такі як нут, квасоля та сочевиця. Просто замочите бобові на ніч у цій воді, щоб вони швидше приготувалися.

Для приготування соусів

Вода з-під макаронів може додати смаку вашим соусам. Просто додайте кілька столових ложок цієї води у свій соус в останній момент, щоб посилити його смак.

Для заспокоєння набряклих ніг

Вода, в якій варилися макарони, може допомогти заспокоїти набряклі ноги. Просто залийте ноги теплою водою, в якій варилися макарони на 10-15 хвилин.

Використовуйте її для очищення каструль і сковорідок

Вода з-під макаронів містить крохмаль, який може діяти як природний миючий засіб. Просто залийте каструлю або сковорідку гарячою водою для варіння макаронів і залиште на кілька хвилин, перш ніж протерти.

Для приготування глини для дітей

Вода з-під макаронів може бути використана для приготування глини для дітей. Просто змішайте воду для варіння макаронів з борошном і сіллю, поки не отримаєте однорідну масу.

Використовуйте її для приготування супу

Воду, в якій варилися макарони, можна використовувати як основу для супу. Просто додайте в неї овочі, курку або інші інгредієнти й варіть до готовності.

Використовуйте її для догляду за волоссям

Вода з-під макаронів може допомогти відновити пошкоджене волосся. Просто нанесіть трохи холодної води для варіння макаронів на волосся і залиште на 10 хвилин, перш ніж промити.

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