Як можна використати речі, які зазвичай викидають: 3 цікавих лайфхаки

У сучасній культурі нам часто радять прибирати та викидати непотрібні речі з дому. UAportal підготував три цікаві лайфхаки, які допоможуть знайти практичні рішення та застосування предметам, які ви зазвичай викидаєте.

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Пластикові пляшки

Замість того, щоб викидати пластикові пляшки, подумайте про те, щоб перетворити їх на зручні банки для зберігання продуктів. Відріжте верхню частину пластикової пляшки, залишивши циліндричну форму. Тепер у вас є баночка, яка ідеально підходить для зберігання спагеті, рису або будь-яких інших сухих продуктів.

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Горщики для розсади з газет

Якщо ви мрієте про сад на дачі або на задньому дворі, візьміть старі газети. Замість того, щоб купувати дорогі контейнери для рослин, зробіть екологічно чисті горщики для розсади. Перетворіть газету на міцний контейнер, який не завдасть шкоди навколишньому середовищу при посадці в землю.

Кухонний посуд для кімнатних рослин

Не викидайте старий посуд, адже він може знайти нове життя в якості чарівних горщиків для рослин. Перетворіть їх на унікальні вазони для кімнатної зелені, наповнивши їх шаром спеціального каміння та засипавши ґрунтом. Таке креативне перепрофілювання не лише додасть індивідуальності кімнатним рослинам, але й зменшить кількість відходів, даючи друге життя старому кухонному посуду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як прасувати речі вдвічі швидше за допомогою фольги.

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