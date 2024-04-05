Експерти пояснили, як легко позбутися мурах вдома без агресивної хімії

Боротися з мурахами може бути неприємно через їхню величезну кількість, але є простий спосіб позбутися їх назавжди. Для цього не потрібно використовувати агресивну хімію.

Джордан Ардойн, експерт із боротьби зі шкідниками з Lawn Love, пояснив, як просто відлякати мурах. Про це повідомляє Express.co.uk.

Оцет, лимонний сік і чорний перець є популярними засобами відлякування мурах. Ці природні відлякувачі діють, оскільки їхній сильний запах може заплутати мурах і ускладнити їм спілкування між собою, зменшуючи ймовірність того, що вони зайдуть у цю територію.

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Однак, якщо вам потрібне рішення, яке назавжди позбавить вас мурах, Джордан настійно рекомендує використовувати харчову соду або дитячу присипку. Вони закупорюють дихальця мурах, тобто пори в їхньому екзоскелеті, які їм потрібні для дихання.

Якщо харчова сода потрапити всередину, вона викличе хімічну реакцію всередині мурахи, яка вб’є її. Змішування рівних частин харчової соди, тальку та цукрової пудри створить найкращу приманку для мурах.

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