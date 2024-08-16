Експерти назвали три способи, як врятувати кімнатні рослини від сонячних опіків

Кімнатні рослини можуть бути чутливими до сонячних опіків у спекотні літні місяці, особливо якщо вони розташовані в частині будинку, яка отримує багато сонячного світла. Хоча сонячне світло є одним із ключових факторів, що допомагає кімнатним рослинам процвітати, це також може становити для них ризик.

Це особливо стосується кімнатних рослин, які віддають перевагу непрямому сонячному світлу. Плями від сонячних опіків на кімнатних рослинах можуть виглядати як білі або жовті ділянки на листках або сухі коричневі плями, повідомляє Express.co.uk.

Листя можуть виглядати вибіленими та вимитими, а краї можуть стати сухими та хрусткими. Сонячний опік може виникнути швидко, за лічені години, і вразить лише верхні листки, які найбільше піддаються впливу сонця.

Читайте також: Мирні лілії постійно даватимуть квіти, якщо їх підгодувати цим добривом

Рослини, які піддаються впливу високих температур, також можуть почати в’янути, що може бути ознакою теплового стресу. Якщо такі прояви є у рослини, яка розташована біля вікна, час перемістити її в зону непрямого освітлення.

Рослинам, які в’януть, буде корисно, якщо перенести їх у більш прохолодне або тінисте приміщення. Будь-яке листя, яке стало жовтим або хрустким, потрібно видалити з рослини.

Полив також значною мірою допоможе оживити рослини, що в’януть. Перевірка ґрунту дасть гарне уявлення про те, чи потребує рослина зволоження.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!