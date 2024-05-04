Експерти назвали три звички, які зістарюють лице навіть молодої жінки

Сучасний ритм життя та постійний розвиток технологій не завжди сприяють спрощенню повсякденної рутини жінок. Ми часто зустрічаємося з безліччю засобів, які можуть негативно впливати на стан нашої шкіри, замість обіцяного позитивного результату.

Попри це, багато жінок продовжують слідувати останнім трендам, використовуючи косметичні новинки в режимі "все і відразу". Експерти з косметології вказали на три повсякденні звички, які можуть призвести до того, що шкіра молодої жінки може втратити свою свіжість і стане схожою на "зів’яле яблуко". Про це пише RadioTrek.

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Часте торкання до обличчя

Звичка частого дотику до обличчя, така як опора на долоню чи натирання лоба під час роздумів, може бути шкідливою. Це не лише призводить до втрати еластичності шкіри, але й сприяє передачі на неї мікробів.

Щоденне нанесення тонального крему

Хоча бажання мати бездоганний тон обличчя є зрозумілим, щоденне нанесення тонального крему може нести чимало шкоди. Його склад, зазвичай наповнений силіконами та іншими компонентами, не призначений для постійного використання і шкіра під ним знаходиться немов у целофановому пакеті. Для повсякденного макіяжу достатньо точкового застосування коректора та легкої пудри, а в крайніх випадках можна використовувати BB- або CC-крем.

Сон обличчям в подушку

Спати на животі може бути шкідливим не тільки для спини, але й для шкіри обличчя, спричиняючи появу зморшок та складок. Важливо пам’ятати, що колаген, який виробляється вночі, потребує достатньої кількості кисню для синтезу.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про п'ять шкідливих звичок, які руйнують шкіру.

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