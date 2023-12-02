Сушать та подразнюють: 5 шкідливих звичок, які руйнують шкіру

Існують різні фактори, які можуть впливати на стан шкіри обличчя, тому важливо слідкувати за зовнішніми та внутрішніми чинниками для підтримки краси та здоров'я, передає Ukr.Media.

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Давайте розпочнемо з щоденної рутини. Під час сну шкіра контактує з матеріалом наволочки, де накопичуються бактерії, бруд і відмерлі клітини шкіри, що може сприяти висипанням, подразненням та порушенням мікробіому. Фахівці рекомендують регулярно міняти наволочку, принаймні, кожні два тижні.

Також вони вказали на негативний вплив зміни косметики. Поширений міф, що шкіра звикає до певних продуктів і вони перестають діяти. У реальності будь-яка зміна у догляді є стресом для шкіри, зауважили косметологи.

Третьою негативною звичкою експерти визнали засоби для волосся. Під час використання лаків або сухих шампунів рекомендується захищати обличчя, щоб уникнути потрапляння частинок на шкіру, оскільки такі стайлінгові засоби можуть викликати зневоднення, повідомили дерматологи.

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Косметологи підкреслили, що паління і сухе повітря також мають негативний вплив на шкіру. Відмова від шкідливої звички та встановлення зволожувача вдома може допомогти зменшити негативний вплив на шкіриєу.

Останньою шкідливою звичкою експерти визнали споживання цукру. Цукор сприяє ранньому старінню шкіри, так як "кристалізує" волокна колагену та еластину, роблячи їх менш пластичними та пружними, що може призвести до утворення зморшок та втрати чіткості контурів обличчя, підсумували експерти.

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