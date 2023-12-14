Експерти назвали найгірше місце для зберігання вина: зіпсуєте смак

Вино є всіма улюбленим алкогольним напоєм. Однак важливо правильно зберігати пляшки, щоб не зіпсувати смак.

Звичайно, холодильник або простір над ним одразу спадають на думку, однак експерти радять уникати цього. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хоча пляшки можна поставити в холодильник, щоб знизити робочу температуру перед подачею, тривале зберігання в холодильнику не підходить для якості продукту. Низький рівень вологості всередині звичайного холодильника може спричинити висихання корка.

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Натомість експерти радять шукати місце зі стабільною температурою 7-18 градусів, без прямого сонячного світла та з низьким рівнем вібрації. Зберігати пляшки з вином на полицях над холодильником – не дуже гарна ідея, оскільки тепло, що виділяється для охолодження всередині холодильника, випромінюється нагору.

Коливання температури можуть бути шкідливими для вина, оскільки можуть спричинити розширення та стиснення вина, потенційно виштовхуючи пробку або дозволяючи повітрю проникати в пляшку, що може призвести до передчасного старіння та псування напою.

Зберігайте вина з натуральними пробками на боці, щоб запобігти висиханню пробки. Суха пробка може зморщитись і впустити повітря в пляшку, спричиняючи передчасне старіння вина та розсипання пробки.

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