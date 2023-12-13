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Фахівці розповіли, де тримати сир, щоб він залишався свіжим три місяці

Анастасія Крищук

Фахівці розповіли, де тримати сир, щоб він залишався свіжим три місяці

Твердий сир варто зберігати в холодильнику, але навіть тоді він може зачерствіти та запліснявіти. Попри те, що деякі види цвілі додають унікальний смак вибраним сортам сиру, дуже неприємно, коли вона виростає на продукті.

Експерт з молочних продуктів стверджує, що легко зберігати все, від чеддера до брі, у найкращому вигляді як до, так і після того, як сир розпакували. Про це повідомляє Express.co.uk.

Різні сорти сиру вимагають різних способів зберігання, але найкращий спосіб зберігати будь-який сир – це загорнути його та покласти в контейнер для овочів у холодильнику".

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‌Однак його не слід зберігати в оригінальній пластиковій упаковці чи харчовій плівці. Вощений папір є чудовою альтернативою, але пергамент для випічки підійде так само добре і за незначну ціну.

Пластик може задушити та змінити смак сиру, позбавивши його смаку та свіжості. Це також може становити ризик вимивання мікропластику у вашу їжу.

Просто відріжте шматок паперу і складіть його навколо сиру, ніби загортаєте подарунок. Експерт із сиру запропонував час від часу змінювати обгортку, щоб підтримувати середовище без бактерій і довше зберігати ваш сир свіжим.

Загорнутий в папір сир слід зберігати в холодильнику при температурі 5-8 градусів. При правильному зберіганні термін придатності сиру може становити до трьох місяців для таких сортів, як пармезан, і від шести до восьми тижнів для чеддера.

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